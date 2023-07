Un vanto dell'imprenditoria locale che non c'è più: la storia della Famiglia Galasso rivive nel saggio di Roberta Grossi

Ai più ormai non è rimasto che un ricordo di quella che fu la Piaggio Aeroindustries quale ultimo baluardo di un'economia che, a Finale, non guardava principalmente al turismo.

Eppure nel secolo scorso, dove pur il mare e l'intrattenimento "balneare" rappresentavano un vanto per la cittadina rivierasca, vi erano diverse realtà industriali di rilievo per l'epoca, per tempi dove la globalizzazione non così massiva e pervasiva lasciava spazio a un mercato che ormai, come detto, spesso appare un lontano ricordo.

Una di queste attività era quella della Famiglia Galasso di San Bernardino. Distante dalle grandi colture della Pianura Padana, lontana dai mercantili ricolmi di beni provenienti da ogni parte del mondo, nel retroterra di Finale Ligure questa famiglia produceva e commerciava, esportando in Italia e all'estero i propri prodotti, frutta coltivata sulla collina.

Una famiglia che nel tempo fu in grado poi di cambiare il proprio business, passando dai prodotti della terra a fabbricare cabine per le funivie degli impianti sciistici di tutto il Nord Italia. Quelle cabine che, rudimentali nella loro prima attività al cospetto di quelle poi prodotte successivamente, in pochi ricordano ormai transitare sulla teleferica che da San Bernardino e Monticello raggiungevano via Brunenghi.

Questa storia è raccontata, con meravigliose e inedite foto d'epoca, nel saggio pubblicato da Roberta Grossi con l'ausilio dell'Associazione "Emanuele Celesia", punto di riferimento culturale locale, edito da Mondadori, dal titolo "La Tenuta San Bernardino di Gian Nicolò Galasso".

La pubblicazione sarà presentata con un doppio evento estivo: il primo appuntamento è fissato per domani, lunedì 24 luglio, a Finalborgo nell'incantevole giardino di "Cà di Nì" alle ore 21 con la partecipazione di Antonio Narice e Flavio Menardi Nogueira; dopodiché l'autrice esporrà il proprio lavoro mercoledì 2 agosto a San Bernardino, sempre alle 21, al ristorante "Cucco". In entrambi i casi con la proiezione di immagini inedite.