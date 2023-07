Finale, l'associazione "Varigotti Insieme" presenta il calendario degli eventi nel rione

Il nome “Varigotti Insieme” denota già in esso la volontà stessa dell’associazione: quella di creare insieme qualcosa di bello e positivo per tutta la comunità varigottese, composta non solo dai residenti abituali, ma anche da tanti villeggianti e turisti che trovano a Varigotti la loro metà ideale per le vacanze.

Un grazie di cuore va al Comune di Finale Ligure, ma soprattutto agli stabilimenti balneari, alle strutture ricettive ed esercizi: "Il 95% delle attività presenti,infatti, ci ha sostenuto e di questo siamo molto grati - afferma il presidente Pietro Cassina a nome di tutto il Consiglio Direttivo - È nostra intenzione proseguire su questa strada, lavorando sempre di più sulla qualità degli eventi per il bene di Varigotti, non solo nel periodo estivo ma anche fuori stagione, come già accaduto negli ultimi anni collaborando con tutte le altre realtà presenti nel paese".