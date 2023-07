Lions e Leo Club: raccolti 2.200 euro per la Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones

È di 2.200 euro l’importo raccolto dai Lions in favore della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, in occasione dell’evento “I Lions e la pioggia”, che ha sostituito la festa in bianco “I Lions e la luna” fermata purtroppo dal maltempo.

Per la prima volta in 15 edizioni, infatti, la festa in bianco “I Lions e la luna” organizzata dai Lions e Leo Club della zona ha dovuto essere rimandata: troppe le 520 persone prenotate per azzardare un servizio all’esterno con un meteo incerto. Per non deludere quantomeno i partecipanti che sarebbero arrivati da fuori regione, che avevano appositamente prenotato alberghi e organizzato il fine settimana in vista dell’attesissimo evento, gli organizzatori non si sono persi d’animo e, nel giro di poche ore, hanno organizzato “I Lions e la pioggia”, con quasi 200 persone per un intermeeting di zona informale che ha fruttato oltre 2.000 euro per la “Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones” per il trapianto delle cornee, rappresentata dalla neopresidente Nicoletta Nati Varalli, da anni promotrice dell’evento, e dal past presidente Renzo Bichi, oltre che dal presidente de “Gli Amici della Banca degli Occhi”, Santo Durelli, giunto da Genova assieme al past presidente Michele Zimei, ed altri membri del CdA.

Grazie ad una collaborazione con l’associazione “Rapalline in Jazz” e il coinvolgimento in prima persona del direttore artistico, professor Collina, la serata si è aperta con un concerto del sassofonista maestro Maurizio Ditozzi, introdotto da Dario Zunino, conduttore per l’occasione, oltre che coordinatore dell’organizzazione con Nicoletta Nati.

La serata ha segnato, come di consueto, l’esordio per i presidenti dei club Lions e Leo della zona 3c, che si sono alternati al microfono con un messaggio ai partecipanti: Giancarlo Mancuso per l’ Albenga Host, Alberto Delfino per l’ Albenga Garlenda Valle del Lerrone, Fabio Cavallo per l’Andora Valle del Merula, Marco Careddu per il Loano Doria, Salvatore De Rosa per il Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host, Luca Russo in sostituzione di Gianni Carbone per l’Alassio Baia del Sole, quindi i presidenti Leo di Alassio Valentina Rizzato, Loano Carole Vernetti, Albenga Giovanni Torrengo, Armando Ficcarelli per la presidente del club Valli Ingaune Chiara Gaggero, ed infine Lorenzo Marensi quale presidente di zona. Ospite d’onore il neo governatore distrettuale Oscar Bielli: dovrà attendere per la sua prima festa in bianco, ma è tornato a Canelli soddisfatto, visto che è stato lui a rivelare che l’evento ha comunque fruttato oltre 2.000 euro.

Nei giorni successivi sono continuate ad arrivare donazioni da parte di tanti che hanno apprezzato lo spirito con cui si è affrontata la disavventura e, pur non essendo riusciti a partecipare, hanno voluto contribuire, portando infine l’importo totale da devolvere a 2.200 euro.

“I Lions e Leo della Zona 3C esprimono un ringraziamento particolare a Dario Zunino e Nicoletta Nati per il grande lavoro svolto, ad Alberto Pagliero, proprietario dell’Essaouira, che ha accolto immediatamente la proposta di cambio di programma, non facendo mancare un generoso personale contributo, e a tutti i soci e amici che hanno partecipato”.