Un incontro per la messa in sicurezza della strada di Cenesi: "Allo studio interventi importanti"

Questa mattina, lunedì 24 luglio, al Comando della polizia locale di Albenga si è svolto un incontro per la messa in sicurezza della strada di Cenesi. Al confronto hanno partecipato i sindaci Riccardo Tomatis (Albenga), Massimo Niero (Cisano sul Neva) e Matteo Mirone (Arnasco), nonché i dirigenti e i tecnici del comune di Albenga.

Diverse sono state le opzioni valutate e nelle prossime settimane vi saranno ulteriori approfondimenti che coinvolgeranno anche le aziende presenti sul territorio interessato.

Affermano i sindaci: “La strada è fortemente trafficata da mezzi pesanti che la percorrono per arrivare alle aziende presenti nella zona. Sono allo studio interventi di messa in sicurezza importanti che prevedono diverse opere da valutare dal punto di vista della fattibilità tecnica ed economica. Nel frattempo è stata effettuata, e continuerà nei prossimi giorni, la pulizia della strada e del canale dalla vegetazione e un intervento provvisorio, anche in vista degli imminenti lavori per il passaggio di tubazioni d’acqua verso Arnasco che dovrebbero partire in inverno, sull’asfalto”.