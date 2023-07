Alto Adige: il luogo ideale per una vacanza tutta benessere e relax

Ormai siamo nel pieno della stagione estiva e questo è il momento perfetto per concedersi una vacanza tutta benessere e relax. Affinché però tutto fili per il verso giusto è necessario trovare una struttura ricettiva di primordine in un luogo da favola; a questo proposito, il consiglio è quello di prenotare un soggiorno in un hotel con SPA in Alto Adige, per esempio uno dei tanti hotel del circuito Belvita.

Perché una vacanza in Alto Adige ?

Scegliere di trascorrere una vacanza in Alto Adige vuol dire scegliere uno dei territori più belli del nostro Paese a cui, diciamolo, non manca davvero niente (qualcuno potrebbe dire che non c’è il mare; è vero, ma in compenso ci sono fiumi e più di 400 laghi con una superficie maggiore di mezzo ettaro); in Alto Adige troviamo uno dei patrimoni naturali UNESCO più belli in assoluto, le Dolomiti, e poi ci sono i fiumi, i tantissimi laghi, percorsi stupendi – facili e difficili – per escursionisti e ciclisti, piste ciclabili, comprensori sciistici di primordine, immensi campi da golf, città bellissime, borghi incantevoli, un’infinità di castelli (più di 800; per inciso nell'Oltradige si trova l'area con la più alta densità di castelli d'Europa) e tanto altro ancora.

E poi c’è la cucina altoatesina con i suoi tanti sapori e le sue incredibili specialità: il capriolo in salsa di mirtilli, le patate arrostite con speck, le frittelle tirolesi, lo strudel di asparagi, la salsa bolzanina, i canederli, lo strudel di mele, gli spitzbuben, il gulasch e tanto altro ancora.

Perché una vacanza in un hotel Belvita?

Gli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol sono strutture ricettive di altissimo livello (categorie 4 stelle superior e 5 stelle) in grado di offrire ai loro ospiti servizi di eccezionale livello, per non parlare della squisita ospitalità altoatesina, garantita dal fatto che sono tutti hotel a conduzione familiare. In tutte queste strutture è possibile trovare il meglio per quanto riguarda i servizi wellness, SPA e fitness (piscine, saune, zone relax, giardini, trattamenti benessere ecc.).

Non si deve poi dimenticare che le varie strutture sono dislocate su tutto il territorio altoatesino; si possono per esempio ricercare strutture nella bellissima Val Venosta, che parte dal Passo Resia e arriva alle porte di Merano; questa splendida valle è sormontata dal Gruppo dell’Ortles (a sud-ovest) e dalle Alpi Venoste (a nord-est) ed è famosa per il suo clima particolarmente mite, è infatti la zona alpina nella quale si hanno il minor numero di precipitazioni piovose in un anno.

O magari si può prenotare un soggiorno nella zona di Merano e cogliere l’occasione di visitare questa bellissima città termale e tante altre incantevoli località che si trovano a breve distanza. Ovviamente si dovrà approfittare del fatto che appena sopra la città si ha disposizione l’area escursionistica Merano 2000 che ci consentirà di ammirare panorami naturali mozzafiato.

Potremmo anche scegliere di soggiornare nell’Alta Valle Isarco, zona bellissima che deve la sua fama anche al fatto di ospitare la stupenda città di Vipiteno, una delle località turistiche più note e amate dell’Alto Adige.

Ma sono diverse altre le zone dove si può trovare una sistemazione in un hotel Belvita; è sufficiente visitare il sito web ufficiale, selezionare la zona di nostro interesse e nel giro di pochi secondi potremo scegliere tra tante strutture a 4 o 5 stelle. Perché aspettare?