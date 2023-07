"Buon compleanno Presidente". Queste le parole che ieri sera hanno illuminato il maxischermo del palazzo della Regione in Piazza De Ferrari per rivolgere gli auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno del suo 82esimo compleanno.

Un omaggio voluto dal presidente della Regione Giovanni Toti per ringraziare il Capo dello Stato per la vicinanza sempre dimostrata al nostro territorio, con l'auspicio che possa tornare presto in Liguria.