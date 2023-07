Caldo, domani diretta Facebook di Regione Liguria per sensibilizzare la popolazione

Regione Liguria e Alisa organizzano una linea diretta per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’emergenza caldo durante la stagione estiva: domani, martedì 25 luglio alle ore 15.30 sulla pagina Facebook di Regione gli esperti risponderanno alle domande più frequenti e a quelle degli utenti raccolte sui social nei giorni precedenti, lasciando anche la possibilità di commentare in diretta e ricevere consigli e informazioni in tempo reale.

Interverranno Eleonora Arboscello, direttrice Medicina emergenza e accettazione d'urgenza Ospedale Policlinico San Martino IRCCS ed Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro di riferimento ligure per le ondate di calore.