Maltempo in Lombardia, Toti: "A disposizione la nostra Protezione Civile"

Regione Liguria esprime vicinanza alla Lombardia, colpita in queste ore da un' intensa ondata di maltempo, che ha visto forti temporali e violente raffiche di vento provocare danni e feriti sul territorio lombardo e in molte zone del Nord Italia. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a nome della giunta e di tutta la Liguria, esprime anche profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della donna rimasta uccisa a seguito della caduta di un albero vicino a Monza.



“Stiamo seguendo con attenzione l’emergenza maltempo che sta colpendo la Lombardia – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Tutta la Liguria esprime massima solidarietà al presidente Attilio Fontana, alla popolazione lombarda e ai soccorritori che in queste ore stanno affrontando gli effetti dell’emergenza. La nostra Protezione civile è a disposizione in caso di necessità”.