Soccorsi mobilitati questa mattina per un incidente stradale in zona Salto del Lupo, nel comune di Toirano. Un'automobile è uscita di strada per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto un'ambulanza di Pietra Soccorso e le forze dell'ordine. Il conducente del veicolo ha riportato qualche escoriazione: è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.