Al via l'undicesima edizione di Smartcup Liguria. Benveduti: "Aiutiamo le idee d'impresa a diventare start up"

Al via l’undicesima edizione di SMARTcup Liguria, il concorso di idee innovative promosso da Regione Liguria e gestito da Filse, che sostiene i talenti imprenditoriali promuovendo la nascita di start up ad alto potenziale innovativo e spin-off provenienti dal mondo della ricerca.

“Ci attende un futuro pieno di sfide e opportunità – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti – dei 364 progetti innovativi presentati nelle precedenti edizioni di SMARTcup, 57 sono diventati start up. Regione Liguria intende supportare e accompagnare nel percorso d’impresa le idee brillanti e innovative dei nostri giovani. Le imprese nate nelle precedenti edizioni potranno essere supportate nella loro fase di scale up grazie al bando in uscita ad ottobre gestito da Ligur Capital. Regione Liguria accompagna, così, le sue imprese dall’idea al mercato”.

Prosegue, anche in questa edizione, il tandem tra SMARTcup e Start Cup UNIGE, la competizione organizzata dall’Università di Genova rivolta agli accademici.

Da metà settembre coloro che hanno un’idea innovativa nei settori ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean-tech & Energy e Industrial e siano interessati ad avviare una propria impresa potranno partecipare gratuitamente all’Academy SMARTcup 2023, che sarà il primo step dell’undicesima edizione di SMARTcup Liguria, e che accompagnerà gli innovatori dall’idea al business plan.

Il business plan verrà sottoposto a una giuria di esperti del mondo accademico, imprenditoriale e finanziario del territorio aderenti all’iniziativa, che selezioneranno i finalisti per “l’elevator pitch” di fine ottobre.

I primi classificati nelle rispettive categorie parteciperanno al PNI, il Premio Nazionale dell’Innovazione che si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre a Milano.

“Lo scorso anno – continua l’assessore Benveduti - due dei finalisti di SMARTcup Liguria sono arrivati in finale alla manifestazione nazionale e uno di loro, BISTEMS, ha vinto la categoria Industrial. Speriamo di ripeterci quest’anno”.

I quattro vincitori di SMARTcup Liguria avranno l’opportunità di insediarsi per sei mesi nella rete regionale degli incubatori di impresa di Filse e beneficeranno di iniziative di accompagnamento e supporto alla nascita della loro impresa, oltreché dei premi speciali dei partner di SMARTcup Liguria 2023.

Da tre anni in parallelo a SMARTcup Liguria si svolge SMARTcup PLUS, competizione dedicata alle startup e PMI innovative del territorio ligure, di cui lo scorso anno sono risultate vincitrici a pari merito Hiro Robotics s.r.l. e Bluenergy Revolution soc. coop.