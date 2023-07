Albenga protagonista al Palio di Susa: "Grande visibilità per il nostro territorio"

Non tutti sanno, infatti, che il Palio di Susa è una rievocazione storica che vede nella Contessa Adelaide di Susa il personaggio principale (1020-1091) con il suo ruolo fondamentale nel determinare le sorti di un vasto territorio e il destino di un casato. Adelaide seppe difendere e mantenere sottomessi i suoi territori governando da sola dopo la morte del marito, direttamente ed indirettamente attraverso i figli e le loro famiglie acquisite, tenendo in scacco il suo potente genero, l’imperatore Enrico IV.

Dopo il 1044 ad Albenga si forma il comitato di Albenga che viene retto sino al 1091 da Adelaide di Susa che aveva in città una sua corte regia. Essa nel 1064 donò il monastero dell'isola Gallinara e i suoi possedimenti ingauni e di metà di Porto Maurizio all'abbazia di Abbadia Alpina di Pinerolo fino al 1169. Durante questa epoca la città si trova dentro un grande Stato che comprende parte del Piemonte e della Liguria, in questo periodo si vedono aprire nuove vie commerciali che collegano Albenga al Nord Italia, tramite la Val Tanaro e attraversando le Alpi. Ne seguì un periodo di grande sviluppo economico, da come è attestato dalla costruzione e dall'ampliamento di molti edifici come la Cattedrale di San Michele Arcangelo.