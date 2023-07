Sanità, Arboscello (PD): “Preparati galenici rimborsabili dal Sistema sanitario regionale. Approvato all’unanimità il mio ordine del giorno”

“La possibilità che i preparati galenici siano rimborsabili dal sistema sanitario regionale ligure in caso di carenza del medicinale commerciale, è un’opportunità per garantire la continuità della cura a numerosi pazienti anche pediatrici”. Dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l’approvazione all’unanimità in aula del suo ordine del giorno.

“Ad oggi ci sono tanti farmaci carenti sul mercato che non consentono la continuità terapeutica e la cura a numerosi pazienti. L’alternativa esiste e sono le preparazioni galeniche, cioè quei farmaci preparati all’interno dei laboratori delle farmacie, che possono sostituire i medicinali mancanti. Oggi questi preparati galenici sono a totale carico dell’assistito per questo, come succede in altre Regioni, avere la possibilità anche in Liguria del rimborso delle preparazioni galeniche, in assenza del medicinale commerciale, è un buon risultato. Ad oggi, ad esempio, si riscontra una difficoltà di rifornimento di sciroppi a base di Amoxicillina, particolarmente usato in pediatria e poter accedere all’equivalente galenico permetterà la cura senza costi aggiuntivi”, conclude Arboscello.