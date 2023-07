Albissola Marina: applausi per Bruno Gambarotta ospite di "Pane, acciughe e ceramica 2023" (FOTO)

Un graditissimo ritorno dello scrittore piemontese con il suo ultimo libro “Fuori programma” accolto presso la biblioteca di Albissola Marina dal sindaco Gianluca Nasuti e la consigliera comunale Laura Forzano.

L’incontro organizzato da Marzia Pistacchio e Associazione Indaco è stato condotto dal giornalista Claudio Porchia. L'autore ha offerto una visione originale della più grande e popolare industria culturale italiana con il suo ironico aplomb e con le conoscenze maturate lavorando con capricciose stelle dello spettacolo e grigi funzionari. La sua carriera, iniziata come cameraman, proseguita come programmista e terminata sotto i riflettori delle prime serate, ha accompagnato tutta la parabola del servizio pubblico, dalla Rai pedagogica a quella più commerciale.

In questo libro racconta le vicende eccezionali vissute in cinquant'anni di carriera: le gaffes di Celentano che lo portano in diretta in prima serata a Fantastico '87 per porvi rimedio; l'irruzione per recuperare un microfono in una stanza dove Paolo VI sta pranzando con un risotto; gli intellettuali con cui lavora e che incontra, da Gore Vidal a La Capria, da Pasolini a Camilleri; le candid camera girate sui treni con Nanni Loy; i giorni trascorsi in casa di Simenon per intervistarlo; le follie registiche di Carmelo Bene; la nascita nella saletta di un bar di Bontà loro con Costanzo; la Cooperativa scrittori al fianco di Zavattini; il ruolo di tinca, ossia di attore che compare solo una volta, in film con i maggiori attori e registi italiani...

Con leggerezza e divertimento, l'autore ha raccontato la seconda metà del Novecento, visto da un osservatorio più unico che raro, ed oofrendo al numeroso pubblico una visione originale della più grande e popolare industria culturale italiana.

Dopo la presentazione del libro Bruno Gambarotta ha partecipato come presidente di Giuria al contest gastronomico di "Pane, acciughe e ceramica 2023".