Albissola Marina: grande successo per la quinta edizione di Pane acciughe e ceramica. Le foto più belle della manifestazione.

Si è conclusa la 5 edizione di Pane acciughe e ceramica ad Albissola Marina con un tripudio di ottimo cibo, un contest gastronomico, che continua a crescere di importanza, grazie anche alla presenza di un simpatico presidente di giuria, Bruno Gambarotta, e… tanto, tanto pubblico, che ha affollato il centro del paese e preso d’assalto i locali, che offrivano piatti deliziosi con l’acciuga.

Un tuffo nel passato con la musica anni settanta, spazio all’arte con Uga l’acciuga della ceramista Simona Viglietti ed una giuria attenta e preparata il segreto del successo della manifestazione.

La giuria era composta dai giornalisti Paola Gavarone e Claudio Porchia, Silvia Parodi dell’azienda Raverabio ed il sommelier Fisar, Alessandro Parino, che insieme al presidente hanno valutato i 12 concorrenti stabilendo la classifica finale. E non senza difficoltà, proprio per l’alto livello delle proposte gastronomiche.

Questo il podio finale del contest che prevedeva una preparazione con l’acciuga e la possibile declinazione con i fiori eduli:

1 classificato Osteria Pescheria degli artisti con "Mettete dei fiori nei vostri cannoli"

2 classificato Pignatta rossa arttrattoria con "Ravioli e i tre salti dell'acciuga

3 classificato Pub fiction con "Tripla acciuga in tre consistenze".

La Giuria ha anche assegnato delle menzioni particolari:

Il premio speciale del Presidente, l’ultimo libro di Gambarotta con dedica speciale, a Grazia gastronomia, che con il suo “Bagnum in fiore” ha affascinato lo scrittore piemontese.

Claudio Porchia, come presidente dell’associazione Ristoranti della Tavolozza ha riconosciuto al ristorante “Sale fino- trattoria moderna” l’inserimento nella guida del prossimo anno.

Alla Cafeteria ed al suo Flowerdream il premio per l’originalità della proposta ed al Blue fish Marlin con il “Pane cunzato la menzione per la migliore contaminazione fra tradizioni diverse.

Con diversi e interessanti premi messi a disposizione dagli sponsor Confagricoltura, Raverabio Albenga e Ristoranti della Tavolozza.

Eccellenti gli abbinamenti di vini selezionati da Federazione italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (Fisar Varazze), che ha collaborato alla iniziativa.

"Quest'anno i concorrenti hanno veramente lavorato con infinita passione e tanto cuore ed i risultati di questi piatti ne sono la conferma, tanta sana competizione per una Albissola marina che ha tante eccellenze da presentare al mondo. Il nostro grazie è per il grande pubblico che ci segue in ogni evento e grazie a tutte le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale che lavora al nostro fianco per supportare eventi come questo" le parole delle organizzatrici Laura di Indaco eventi e Marzia Pistacchio.

La serata ha visto anche protagonista Uga l'acciuga con la sua madrina Monica Viglietti con la tradizione ceramica e tanta musica anni settanta con: Bukowski, Surya vintage band ed Eliana Zunino con Giangi Sainato, che hanno fatto scatenare il pubblico con musiche del passato.

Puntamento al prossimo anno per la sesta edizione, che si annuncia ancora in crescita e con una gustosa anteprima il prossimo 8 settembre in occasione della festa patronale.