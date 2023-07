Albisola, lutto per la scomparsa di Nino Durante

Albisola piange la scomparsa di Nino Durante. Fratello dell'ex sindaco dal 1993 al 2004 Giovanni Durante, è stato consigliere comunale con l'ex primo cittadino Pino Vallerino a cavallo tra gli anni 70 e 80. Per diversi anni è stato segretario del PCI della sezione di Albisola.

Storico maestro di tennis, non stanno mancando i messaggi di cordoglio da chi lo ricorda sempre gentile, cordiale e con la battuta pronta.

"Come Circolo del Partito Democratico di Albisola Superiore ci uniamo alle condoglianze per la scomparsa di Nino Durante, con lui se ne va un pezzo della nostra storia. Un esempio per tutti noi. Alla famiglia va il nostro abbraccio" dicono i dem albisolesi.