Ato idrico, anche il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Iren contro Provincia e Aps

Lo scorso 12 luglio a Borghetto Santo Spirito si era svolta una riunione nella quale era stato un accordo per dare maggiore operatività ad APS per le funzioni strategiche che le competono dotandola delle risorse finanziarie e del personale necessario.

“Questo – avevano dichiarato i sindaci di Savona, Borghetto, Loano e Alassio - è un importante passo avanti per la gestione unitaria del servizio idrico integrato in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2023 e, dunque, per il mantenimento dell'acqua pubblica nel nostro territorio anche in futuro”.