Distorsione a una caviglia per una turista durante un'escursione nell'entroterra varazzino

Intervento del Soccorso Alpino e speleologico della Liguria, in collaborazione con i vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio odierno in località Faie, alle spalle di Varazze, per una donna classe '73 residente in Emilia che, durante un'escursione, ha rimediato una distorsione alla caviglia destra.

La turista è stata medicata e sistemata sulla barella portantina con cui è stata portata al mezzo del soccorso alpino. Qui è stata caricata a bordo fino all'incontro con l'ambulanza della pubblica assistenza locale della Croce Oro di Sciarborasca che l'ha trasferita al San Paolo di Savona per accertamenti.