Doppio incidente sulle autostrade savonesi nel pomeriggio: code e rallentamenti su A6 e A10

Tardo pomeriggio di disagi sulle autostrade del savonese, con gli automobilisti stretti nella morsa dei disagi causati da due incidenti dove però non sarebbero state gravi le persone a bordo dei mezzi coinvolti.

Il primo dei due sinistri, in ordine temporale, si è verificato sulla A10 tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione del capoluogo, intorno alle 17.55 e avrebbe portato una persona al ricovero in codice giallo al Santa Corona oltre che a un paio di chilometri di coda nella carreggiata interessata. Al momento non è ancora chiaro il numero e il tipo di mezzi coinvolti.

Intorno alle 18.30, invece, il portale di Autofiori ha segnalato un incidente Incidente al chilometro 118+970 tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino.