Lutto nella sezione Anpi di Noli, è mancato il partigiano Luigino Froio

La sezione Anpi di Noli piange la scomparsa del suo socio più anziano, il partigiano Luigino Froio, nato a Catanzaro il 1° gennaio 1924 e membro del comitato di sezione dal 2013 al 2018.

Luigino aveva preso parte alla Resistenza nelle file della Brigata Partigiana Autonoma Friuli. Nel 1985 era stato insignito dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini del "Diploma d'onore come combattente per la libertà d'Italia 1943/1945".

Dopo la guerra si era trasferito a Noli, ricevendo nel 1969 la Medaglia di bronzo al Valor Civile per aver salvato due pescatori nolesi in difficoltà con la loro imbarcazione. Nel 2016 infine aveva ricevuto la "Medaglia della Liberazione" per il suo contributo nella Resistenza da parte del Ministro della difesa.

"Il comitato della sezione Anpi e tutti gli iscritti sono vicini alla famiglia con affetto", si legge in una nota.