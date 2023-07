Pietra, vandalizzato il sottopassaggio degli “antichi lavatoi”: individuato il responsabile

La scorsa settimana a Pietra Ligure, nella notte fra mercoledì e giovedì, era stato vandalizzato uno dei pannelli con le fotografie che decorano il sottopassaggio degli “antichi lavatoi”. Nelle scorse ore le forze dell'ordine hanno individuato il responsabile del deprecabile gesto, a darne notizia è il sindaco Luigi De Vincenzi:

"Settimana scorsa, nella notte fra mercoledì e giovedì, alla fine di una bella 'Notte bianca' peraltro svoltasi in un clima di civiltà e all’insegna di un sano e corretto divertimento, non è purtroppo mancata la bravata del teppista di turno che, con disinvoltura, ha danneggiato uno dei pannelli della suggestiva installazione fotografica che decora, con le immagini artistiche dei luoghi e delle tradizioni più belle di Pietra Ligure, il sottopassaggio degli antichi lavatoi" ha spiegato il primo cittadino.

"Un’esibizione ripresa dalle telecamere che hanno permesso di individuare con precisione il responsabile di questo sgradevole atto di inciviltà, prontamente identificato dalle indagini delle forze dell’ordine, che ringrazio per la tempestività con cui sono arrivati al risultato - continua De Vincenzi - Nel deplorare con forza questi atti vandalici, stiamo già provvedendo a ripristinare quanto danneggiato e, contemporaneamente, gli uffici hanno già attivato gli atti formali per richiedere il risarcimento integrale dei danni materiali al bene pubblico, comprese le spese di reinstallazione del pannello".

"Assicuriamo, come sempre, il nostro massimo e continuo impegno per mantenere Pietra bella e accogliente ma soprattutto sicura e vivibile, supportati, in questo, dall’efficacia, sia come deterrente che per individuare i responsabili, delle numerose telecamere di videosorveglianza che abbiamo installato nei punti più critici della città", ha infine concluso De Vincenzi.