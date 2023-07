Plusvalenze e false fatture, perquisita la sede della Sampdoria

Blitz della Guardia di Finanza questa mattina nella sede della Sampdoria a Corte Lambruschini per la questione plusvalenze.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno acquisito documentazione amministrativa, contabile e fiscale dalla sede della società blucerchiata relativamente alla compravendita di calciatori avvenuta tra il 2019 e il 2020 tra la Samp e la Juventus.

Gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino hanno portato l’Autorità Giudiziaria a ritenere che ci siano plusvalenze fittizie correlate a false fatturazioni.

Sotto la lente delle Fiamme Gialle ci sarebbe la cessione di Emil Audero, dalla Juve alla Samp, Daouda Peeters e Erasmo Mulè, passati in bianconero nel 2019; ancora Nicolò Francoforte, Matteo Stoppa ed Erik Gerbi arrivati da Torino. L’ultimo contratto in questione sarebbe quello di Giacomo Vrioni, passato alla corte di Agnelli nel 2020.

Queste operazioni, secondo la Procura, avrebbero alterato i bilanci di esercizio della Samp del 2019 e del 2020 evidenziando una minore perdita e un maggiore valore dell’attivo patrimoniale rispetto a quello reale.

La sopravvalutazione dei calciatori avrebbe quindi determinato per la società bliucerchiata fatture sovradimensionate e, di conseguenza, l’indebita detrazione di IVA e l’annotazione di costi superiori a quelli effettivi.

Le false comunicazioni hanno portato gli inquirenti a procedere anche per il reato di truffa visti i finanziamenti pubblici ottenuti.

Dagli accertamenti finora compiuti è emerso che la Samp abbia ottenuto, sulla base dei bilanci ritenuti al momento no veritieri, finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. per una cifra complessiva di cinque milioni di euro nonché finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessa da SACE S.p.A., erogati da Banca Sistema S.p.A., per complessivi € 17.000.000, e da Macquarie Bank, per complessivi € 40.000.000.

Questo ha portato i finanzieri a perquisizioni anche a Milano, nelle sedi di Banca Sistema e Macquarie Bank, e a Roma nelle sedi di SACE S.p.A, Mediocredito Centrale e all'Istinto per il Credito Sportivo.

In base all’esame degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Paola (CS), relativi alle indagini che hanno riguardato il fallimento di società riconducibili a Massimo Ferrero, viene ipotizzata altresì la malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), in relazione alla destinazione di parte dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, ricevuti da U.C. Sampdoria S.p.A. durante l'emergenza connessa alla pandemia da Covid-19, per scopi diversi da quelli in relazione ai quali la garanzia era stata concessa.

Sarà condotto un approfondimenti anche sui finanziamenti erogati per la riqualificazione degli impianti sportivi di Bogliasco.

Intanto, oggi si terrà l'udienza al Tribunale Federale per il deferimento della società da parte della Procura per il "mancato versamento, entro il 30 maggio, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Ines relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023".

La Samp rischia due punti di penalizzazione da scontare nel campionato, cosa che sembra ormai certa.