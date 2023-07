Savona, nasce un comitato contro il degrado sulle spiagge e in zone critiche della città

Il "Comitato per la difesa del territorio savonese" è costituito da cittadini che chiedono interventi contro il degrado. "Il comitato – dice una nota - artefice di una richiesta al Prefetto e al Questore con la quale si richiedeva un controllo della polizia stabile e notturno in prevenzione al crimine ed al rispetto delle leggi vigenti, sia sulle zone a rischio nonché sul litorale marittimo, non ha ancora ottenuto alcuna risposta concreta. Permangono purtroppo atti di vagabondaggio e di danneggiamento da parte di soggetti totalmente sbandati e ubriachi e incuranti del bene pubblico e privato. Lo scopo del comitato è pertanto quello di ottenere un massiccio controllo con conseguente allontanamento dei soggetti pericolosi e abusivi. Per questi motivi il comitato ha 'aperto le porte a nuovi iscritti' al fine di fare leva sulle istituzioni affinchè affrontino e risolvano le problematiche esposte".

Obiettivo del Comitato è "manifestare al fine di ristabilire l'ordine pubblico e la serenità dei cittadini. Si provvederá inoltre alla raccolta firme contro l installazione del rigassificatore nel triangolo di mare al largo di Savona/Vado".Il comitato è composto da: Luca Maestro, Roberto D'Agostino, Daniele Cuvato, Ombretta Delfino, Alessandro Pisani, Fiumara Flavio, Svitlana Kryvenko, Severina Marenco, Maria Diani, Maria Cristina Salvadori, Silvana Rinaldi, Giovanni Bresciani, Anna Zile, Garetto Vanni, Maria Sapino.