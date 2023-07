Borghetto, poker d'artisti in piazza Pelagos venerdì 28 luglio col concerto del tenore Davide Pastorino

Una serata che riserverà molte sorprese, a partire dall'ormai usuale accompagnamento dell' Alter Echo String Quartet , il quartetto d'archi al femminile che nel suo repertorio spazia dal barocco al rock vantando già numerose e prestigiose collaborazioni, in tutta Italia e all'estero, con artisti quali Andrea Bocelli, il maestro Andrea Morricone e i cantanti Mario Biondi e Giovanni Allevi solo per citarne alcuni, oltre all'ultima novità che le vede ora impegnate coi Pooh in occasione della loro tournée "Amici Per Sempre".

Davide Pastorino, nonostante la giovane età, può vantare una carriera ricca di soddisfazioni tra cui la collaborazione con l'orchestra nazionale bulgara Sif309 a Sofia, diretta per l'occasione dal maestro Marco Grasso, volto noto anche al Festival di Sanremo dov'era stato coinvolto da Bianca Atzei, col quale Davide ha realizzato ben 10 opere musicali. Da ricordare anche le altre collaborazioni musicali di livello come quella col noto cabarettista Renzo Sinacori, Gabriele "Il Mago" Gentile, la cantante Chanty Chantal Saroldi, i coristi Silvio "Silver" Pozzoli e Moreno Ferrara ed il londinese Paul Rosette. con cui Davide ha inciso anche un opera discografica in Bulgaria. Da non dimenticare il trio polifonico corso "Meridianu", con cui Davide ha affrontato recentemente la tournée in Corsica, e Jeane Mandson e il cantautore francese Michelle Mallory. Davide è stato anche premiato dal Maestro Gianni Mazza come vincitore nella prova di canto al programma televisivo Mezzogiorno in Famiglia su Rai2.