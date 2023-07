Giornata Mondiale della Gioventù, a Savona la messa per salutare i ragazzi in partenza per il Portogallo

29 luglio alle ore 21:30 nella Chiesa San Giuseppe, nel quartiere Oltreletimbro, monsignor Calogero Marino presiederà una messa per la partenza dei ragazzi che parteciperanno alla XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, in Portogallo, sul tema "Maria si alzò e andò in fretta" (Lc 1, 39). Sono invitati tutti coloro che vogliono accompagnare con la preghiera i novanta pellegrini di età compresa fra i 14 e i 30 anni, che lunedì 31 luglio partiranno alla volta del Portogallo.