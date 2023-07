Noli, ecco la prima edizione del "In ta ciassa Music Festival": una serata tra le giovani proposte della nostra musica

Sarà una serata all'insegna della musica e del talento giovanile quella che si terrà stasera, giovedì 27 luglio, a Noli con la prima edizione del "In ta Ciassa Music Festival", rassegna ideata e organizzata dalla Consulta Giovani Nolesi per mettere in luce nuovi potenziali protagonisti del panorama musicale nostrano.

A partire dalle 21.00, il palco di Piazza Chiappella sarà animato dalle esibizioni di giovani artisti emergenti, ognuno portatore di un proprio stile e genere musicale. Il tutto senza competizione ma col solo obbiettivo di condividere e far apprezzare la proprio arte dal pubblico.

A salire sul palco vi saranno: il solista sedicenne Lorenzo Servello in arte Fh3nix che proporrà alcuni suoi inediti pop; i 4CHANGE, band di diciottenni composta da sei talentuosi musicisti (Riccardo Bo, Letizia Belli, Francesco Bogni, Edoardo Ramagli, Maddalena Tabò e Lin Baidang) che proporranno alcune cover rock; i FUORITEMPO, altra band composta da quattro elementi giovanissimi tra i 15 e i 18 anni (Lisa Fornaroli, Leonardo De Lucis, Amerigo Persenda e Paco Vescovi) con alcuni loro inediti punk-rock; i LINK, gruppo di cinque talentuosi ragazzi dai 16 ai 19 anni (Stefano Soletta, Andrea Piuma, Riccardo De Giorgio, Simone Rusca, Emanuele Baudino) con alcune cover pop e rock; e infine i MAILPOSTLETTERS, band con un'età media di 18 anni (Ilia Romano, Stefano Soletta, Riccardo De Giorgio, Marco Badino e Federico Romairone) anch'essi con alcune cover rock.