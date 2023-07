Albenga, messa in sicurezza della strada di accesso al cimitero di Salea: la mozione della minoranza non passa

"Esprimiamo profondo dissenso per il voto contrario dell’amministrazione comunale in Consiglio comunale, ieri sera, sulla richiesta di lavori urgenti di sistemazione della strada che porta al cimitero di Salea". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di minoranza.

"La mozione mirava a porre attenzione e urgenza sulla strada di accesso all’area sono in condizioni precarie con un manto stradale completamente dissestato, così come la pavimentazione del cimitero stesso, una questione fondamentale per i cittadini e le famiglie residenti che desiderano visitare i loro cari defunti in pace e serenità. L’intervento scritto a casa e poi letto ieri sera in Consiglio comunale da Ilaria Calleri, con il solo plauso dell’Assessore al sociale Marta Gaia, ha dimostrato un'assenza totale di sensibilità verso le necessità e i sentimenti dei cittadini residenti di Salea".

"La consuetudine costante di questa amministrazione di votare ogni volta contro le mozioni della minoranza, spesso con il sostegno del consigliere Riccardo Minucci - aggiungono i consiglieri - è un segnale preoccupante riguardo alle priorità di chi è ancora per pochi mesi al governo di Albenga. Questo voto sembra suggerire che i nostri defunti e le loro famiglie non siano una priorità per l'ente, lasciando un'amara impressione di abbandono e indifferenza verso una questione che tocca profondamente il cuore dei cittadini. Per loro, probabilmente, non è poi così assurdo farsi male a visitare le tombe dei propri cari".

"I consiglieri comunali capigruppo di minoranza sottolineano che "l'allocazione di risorse economiche di bilancio comunale dovrebbe essere equilibrata e riflettere le esigenze reali di tutti i cittadini della comunità. Pur di realizzare una pista ciclabile, non si può ignorare la necessità di preservare e migliorare le altre infrastrutture che consentono un accesso dignitoso e sicuro ai luoghi di sepoltura. La mancanza di fondi non può essere un pretesto per trascurare queste importanti necessità".

"Invitiamo l'amministrazione comunale di Albenga a riflettere sulla decisione presa e a riconsiderare la propria posizione. Chiediamo, inoltre, un impegno concreto nel porre rimedio a questa situazione, assicurando che i necessari lavori di sistemazione siano avviati quanto prima per risolvere la problematica", concludono dalla minoranza.