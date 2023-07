Albenga, pulizia strade senza spostare le auto. Pollio: "Stiamo sperimentando questa opzione in via degli Orti, la valuteremo insieme a SAT"

"Pulizia strade senza far spostare le auto. Stiamo già sperimentando ma quella della minoranza, così come formulata, è una mozione insensata fatta forse per accontentare chi ha preso qualche multa". Questo sostanzialmente l’esito del dibattito riguardante la mozione presentata dalla minoranza che ha acceso il Consiglio comunale di ieri sera, mercoledì 26 luglio.

A dare una risposta ufficiale l’assessore Gianni Pollio: "Abbiamo già iniziato una sperimentazione di questo tipo in via degli Orti. Questa decisione è stata presa per la presenza di due importanti cantieri nella zona, quello di via Trieste e quello sul Lungocenta Croce Bianca. Siccome, infatti, per la presenza di detti cantieri sono attualmente interdetti alcuni parcheggi, come Amministrazione abbiamo deciso di provvedere alla pulizia strada di via degli Orti senza richiedere lo spostamento delle auto".

"Terminata questa prova potremo eventualmente valutare, insieme alla SAT, la possibilità e l’efficacia di questo metodo. La mozione è, pertanto, superata. Preciso inoltre che la ditta del verde pubblico e la SAT già attualmente coordinano i propri interventi al fine di arrecare meno disagi possibili ai cittadini. Lo sfalcio viene già fatto nei giorni della pulizia strade quando possibile", conclude Pollio.

All’attacco della minoranza di voler far cassa con le multe risponde il consigliere Giorgio Cangiano: "Mi stupisce l’atteggiamento della minoranza sul punto data anche l’apertura dell’assessore Pollio che ha spiegato come tale possibilità è già stata presa in considerazione. Ovviamente si dovrà valutare, insieme a SAT, la possibilità di effettuare eventualmente tale servizio senza un aumento dei costi e la sua efficacia. Dire che il Comune fa cassa con le multe per il lavaggio strade è assolutamente falso".

L’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci precisa: "Credo che questa mozione sia di una illogicità assoluta. È dettata probabilmente dall’unica volontà di accontentare qualcuno che, magari ha preso qualche multa e vi ha chiesto di presentare questa mozione, altrimenti non si spiega. Pensiamo a strade come viale Martiri e Viale Italia nel periodo autunnale. Secondo voi sarebbe possibile pulirle in maniera efficace e eliminare le foglie con la presenza delle auto? Il personale SAT pur con soffiatori non farebbe altro che spostare le foglie sporcare le auto e non riuscirebbe in ogni caso a fare uscire tutte le foglie da sotto le auto".

Aggiunge il consigliere Vincenzo Munì: "Questo è l’ennesimo tentativo della minoranza di tutelare chi non rispetta le regole e le norme piuttosto che promuoverne il rispetto. Credo sia vergognoso, come è vergognoso l’ennesimo attacco all’operato della polizia locale da parte di una destra che invece dovrebbe incentivare il rispetto delle regole, ma evidentemente ad Albenga non è così".