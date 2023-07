Arboscello (Pd): "La finale mondiale del Trail race potrà tenersi nel Golfo dell’isola, portate importanti risorse sul nostro territorio"

Approvato all'unanimità in Consiglio regionale un emendamento all'assestamento di bilancio 2023/2026 presentato dal consigliere regionale Roberto Arboscello mirato al sostegno alle amministrazioni di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio nel contribuire all'organizzazione di un grande evento sportivo come il ‘Golfo dell’Isola Trail race’.

“Il Golfo dell’Isola, con i comuni di Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio saranno protagonisti de “Il Golfo dell’Isola Trail Race”, l’evento finale del Golden Trail World Series by Salomon, il più prestigioso circuito iridato di corsa sui sentieri d’alta quota”, fa sapere il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, dopo l’approvazione all unanimità del suo emendamento al bilancio.

"Sono soddisfatto per essere riuscito a portare risorse importanti sul territorio del Golfo dell'isola che consentiranno l'organizzazione di una grande manifestazione. Si tratta di un’evento straordinario che accenderà i riflettori sul bellissimo territorio ligure che a ottobre 2023 sarà per quattro giorni al centro delle riprese TV di oltre 70 Paesi – osserva Arboscello - Così le immagini dei fantastici scorci del Golfo dell’isola raggiungeranno milioni di persone in tutti i paesi del mondo dando lustro a tutta la nostra regione. A ottobre le strutture ricettive e i borghi del golfo saranno popolati da centinaia di atleti, giornalisti, addetti ai lavori e pubblico: un ulteriore passo in avanti verso l' obiettivo ambizioso di destagionalizzazione turistica che questo comprensorio sta perseguendo da tempo”.