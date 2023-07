Scuola, Regione: “585mila euro in assestamento di bilancio per soddisfare tutte le richieste di borsa di studio dell’anno scolastico 2021/2022”

585mila 932 euro per soddisfare tutte le richieste di borsa di studio per iscrizione e frequenza alle scuole paritarie nell’anno scolastico 2021/2022, le cui istanze erano state presentate nell’autunno del 2022. Queste le risorse che, grazie all’approvazione dell’assestamento di Bilancio 2023 della Regione Liguria, permetteranno lo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento delle 933 domande non ancora soddisfatte.

Per l’anno scolastico 2021/2022 gli idonei sono infatti complessivamente stati 1706. Tuttavia, nella prima fase (marzo 2023) hanno ricevuto la borsa di studio 773 famiglie, per una spesa complessiva da parte della Regione di circa 500mila euro, quanti erano i fondi disponibili nel bilancio 2022. Sono appunto rimasti esclusi dal finanziamento 933 studenti idonei che ora potranno godere della borsa.

L’importo della borsa di studio è differenziato per i diversi ordini di scuola: 600 euro per la scuola elementare, 800 euro per la scuola media, 1100 euro per la scuola superiore.