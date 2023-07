Asl2 affidati i lavori per l'impianto di condizionamento nel reparto di riabilitazione del San Paolo

Le ondate di caldo si fanno sentire in particolare in quei reparti ospedalieri che sono ancora senza impianto di condizionamento. Per il reparto di Riabilitazione dell'ospedale San Paolo l'Asl, al sesto piano del monoblocco, ha affidato i lavori alla Accquasyste di Savona. I lavori prevedono l'installazione di 19 condizionatori, 15 a parete e 4 a soffitto, compreso il collegamento alla rete idrica generale e alla rete elettrica generale. L'investimento è di 34.770,00 per la fornitura e l’installazione dei ventilconvettori.

La carenza di aria condizionata in alcuni reparti era stata oggetto di un blitz dell'allora assessore regionale Sonia Viale quattro anni fa quando una parte del nosocomio era rimasta esclusa dai lavori di riammodernamento finanziati e realizzati negli ultimi anni dalla Regione. In quell'occasione era stati annunciati i lavori per la completa climatizzazione di tutto l'ospedale entro il 2020. Ma non tutti i reparti mancanti sono stati dotati di aria condizionata e per quello di riabilitazione al sesto piano i lavori partiranno nelle prosisme settimane.