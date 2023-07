Albenga, il 31 luglio musica e divertimento in Piazza Torlaro con la Fondazione ANT

Nuovo ed importante evento organizzato dalla Fondazione ANT in quel di Albenga.

La Presidente Cristina Pavanelli insieme alle volontarie della delegazione ingauna della più ampia delle realtà italiane volta all'assistenza socio-sanitaria domiciliare per i pazienti oncologici, vi aspettano numerosi/e per una serata di musica, divertimento, intrattenimento e spettacolo, ma soprattutto intitolata alla solidarietà.

Lunedì 31 luglio in Piazza Torlaro grazie al patrocinio del Comune di Albenga ed il prezioso sostegno dei commercianti della suddetta Piazza e dell'omonima Via, andrà in scena: "Ars gratia ANT - cantANT sfilANT ristoANT". Un evento in particolar modo volto alla raccolta fondi per le future visite oncologiche gratuite della delegazione, che si terranno in data 19 settembre e alle quali si potrà accedere previo appuntamento telefonico.

L'invito è esteso a tutti coloro i quali si trovassero ad Albenga e dintorni. Per una serata che ricordiamo, essere dedicata alla solidarietà, come ci rammenta la qui presente locandina ideata da Bruno Piras con la mascotte "Leone cane fifone" in versione Leone della Metro-Goldwyn-Mayer, attorniato dal "nastrino della solidarietà" simbolo della lotta contro il tumore al seno.

Inizio dello spettacolo è previsto per le ore 19:00, con sessanta minuti di piano bar seguiti da un emozionante tributo a due grandi della musica italiana quali Mina e Celentano. Ad incaricarsi dell'esibizione saranno i RomANTici, gruppo fondato nel 2019 e che più volte ha collaborato a sostegno della delegazione di Albenga. La band eseguirà quindi i pezzi più iconici dell'impareggiabile coppia di cantautori, a partire dagli esordi sino ai giorni nostri. L'ensemble è composto da quattro voci di assoluto spessore: Lino Gilmar, cantante classico della musica leggera, Olinda Di Dea, vincitrice di vari concorsi canori (sia a livello locale che a livello nazionale), nonché parte integrante dell'unica squadra di Trallalero del ponente ligure "Albenga Canta". Altra voce maschile del gruppo e direttore artistico della serata: Bruno Piras, anch'egli membro della già menzionata squadra di Trallalero. Il mattatore della serata infine, sarà il fantasioso Gaetano Adiletta, attore teatrale comico, conosciuto ai più sia per la partecipazione come barzellettiere al programma "Tutto Esaurito" di Radio 105 che ad Italia's got talent.

Dulcis in fundo, una autentica e coinvolgente sfilata di moda andrà ad affascinare tutti gli spettatori presenti. Proprio lo spettacolo musicale sarà infatti intervallato dalla passerella organizzata da Luana Apostolico di "Roba da Matti" e Sara Baietto di "Mini Orme". Gli abiti appositamente indossati dalle modelle sono quelli della collezione estiva di ambedue i negozi, accompagnati dai più svariati accessori delle due boutique. Tra le ragazze protagoniste sulla passerella, da segnalare la presenza di Roberta Monterosso famosa cantautrice ingauna, Nicole Vio: Miss Albenga Summer 2020, nonché di altri e blasonati riconoscimenti. Così come dell'attuale detentrice della fascia di Miss Pin Up 2023 Valentina Rota. Le acconciature delle modelle sono invece a cura di "Champagne" di Maria ed Enrico.