A San Giacomo di Roburent la prima edizione de "La Notte Verde": musica, divertimento, artigianato e street food nella splendida cornice delle montagne

San Giacomo di Roburent si prepara ad ospitare la prima edizione de "La Notte verde": una serata interamente dedicata alla musica, al divertimento e al buon cibo, immersi nella cornice delle montagne.

L'evento, organizzato dalla Pro loco di San Giacomo, in collaborazione con il Comune, si svolgerà sabato 29 luglio a partire dalle 18 fino a notte inoltrata per regalare una serata di divertimento e spensieratezza a turisti e residenti.

Grazie alla disposizione dell'isola pedonale i partecipanti, partendo dalla chiesa, potranno camminare nel cuore del paese assaporando le prelibatezze preparate dai locali presenti sul territorio.

"Siamo molto contenti di poter offrire questo nuovo evento al paese - spiega Paolo Manera a nome della Pro loco di San Giacomo - Questa manifestazione è alla sua prima edizione, ma speriamo possa crescere nel tempo, in sinergia con le attività locali e con il comune".

"L'evento cade in concomitanza con la polentata degli amici di Sant'Anna Collarea, - aggiungono dalla Pro loco - non potevamo organizzarci diversamente, ma per le prossime edizioni sarà nostra cura non creare accavallamenti."

Variegate le proposte che arricchiranno la serata, ecco le varie tappe: