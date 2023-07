Il "Senso Civico" conclude il ciclo "Autori in mostra" al Santuario

Sensus fidei, tatto, vista, udito: l'ultimo "senso" del progetto culturale "Autori in mostra" che ancora rimane da scoprire è il "Senso Civico". Ne avremo l'occasione lunedì 31 luglio al Santuario Nostra Signora di Misericordia. L'iniziativa fa parte del ciclo "In tutti i sensi" organizzato dallo stesso Santuario in collaborazione con la Libreria Paoline.

Sviluppare il senso civico significa maturare in noi stessi il bisogno di partecipazione alla vita della comunità, assumendoci responsabilità nell’interesse del bene comune. È l’instancabile impegno perché il bene sia riconosciuto e valorizzato e le differenze integrate in un pensare condiviso. È il contrasto alle manipolazioni e ai pregiudizi ideologici, mettendo al centro le persone e i loro bisogni.

"Per crescere nella propria umanità ogni individuo necessita di ascoltare le persone con le quali vive e raccontarsi a loro - affermano gli organizzatori - Questa reciprocità permette di costruire comunità accoglienti. Attraverso un metodo che si sta via via consolidando gli autori si propongono in luoghi della città che s'intende valorizzare, coinvolgendo il pubblico in una riflessione sul senso della vita".