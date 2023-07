Mariangela D’Abbraccio, da Napoli a Buenos Aires passando per Verezzi: “Anima Latina, una serata che nutre” (VIDEO)

Un itinerario melodico, una sorta di viaggio di andata e ritorno da Napoli a Buenos Aires in compagnia di due grandi artisti: Mariangela D’Abbraccio, star del palcoscenico tra prosa e musica, e Massimiliano Gagliardi, pianista eccellente. Il tutto sotto la sapiente regia di Francesco Tavassi.

Questo è “Anima Latina”, lo spettacolo in scena sabato 29 luglio alle 21.30 sul palco della 57esima edizione del Festival di Borgio Verezzi.

Dopo il magnifico debutto di “Prinçesa”, splendidamente interpretata da Vladimir Luxuria, in piazza Sant'Agostino arriva l'opera ricca di poesia, di note amate, di emozioni e di pensieri prodotta da Nidodiragno/Coop. CMC.

“Sono frammenti letterari e di teatro, poesie, pensieri e soprattutto canzoni di autori italiani, spagnoli, portoghesi e sudamericani che hanno in comune l'anima e la poetica della grande cultura popolare, in un percorso compiuto dall’attrice e cantante, ancora una volta al festival, in cui torna pure Gagliardi, già autore della colonna sonora de La vedova scaltra di Goldoni”, spiega il direttore artistico Stefano Delfino.

Jorge Luis Borges, Fernando Pessoa, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda, Pierpaolo Pasolini, Eduardo De Filippo, Astor Piazzolla, Vinicius De Moraes, Caetano Veloso, Sergio Endrigo, Fabrizio De André, Paolo Conte, Luigi Tenco, Pino Daniele, Domenico Modugno, Salvatore Di Giacomo e Libero Bovio sono alcuni dei poeti, scrittori, cantautori o drammaturghi, rappresentati in “Anima Latina”, dove Mariangela D'Abbraccio si riferisce anche alla figura delle più celebri chanteuses, da Amália Rodrigues a Mercedes Sosa, da Juliette Greco a Susana Lago.

Servizio di bus navetta, al costo di 1 euro a tratta, con partenza dal piazzale del Teatro Gassman alle 19,15-19,45-20,10-20,30 e ritorno dal parcheggio di piazza Gramsci, con prima corsa 10 minuti dopo fine spettacolo. I biglietti per gli spettacoli (primo settore, intero 30 euro e ridotto - per over 65 e under 25 - 27€; secondo settore, intero 27€ e ridotto 25; senza distinzione di settore: ridottissimo 15€ - ragazzi fino a 11 anni - e muretti 25€) possono essere acquistati in biglietteria di viale Colombo 47, tel. 019-610167, orario 10,30-13 e 16,30-18,30 o nelle serate di spettacolo al botteghino dalle 20,30 alle 21,45.