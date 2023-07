Pulizia delle strade ad Albenga, un cittadino: "Non sarebbe vantaggioso un giorno al mese calendarizzato come fanno altri comuni?"

"In riferimento all’articolo (Albenga, pulizia strade senza spostare le auto), mi permetto di proporre una possibile metodologia per la pulizia delle strade con un risparmio di fondi pubblici non indifferente.

Come già succede in altri Comuni. Piuttosto di eseguire la pulizia tutte le settimane su tutte le strade, non sarebbe vantaggioso un giorno al mese calendarizzato come fanno ad esempio tanti comuni, senza dover tutte le settimane spostare l’auto per il citato lavaggio, visto che nel periodo estivo diventa un problema non indifferente.

Senza entrare nel merito delle polemiche del fare o non fare cassa, si trarrebbe un vantaggio nelle spese di carburante ed inquinamento non indifferente".

Lettera firmata da Paolo Pilloni.