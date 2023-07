Crisi idrica ad Arnasco, proseguono i problemi. Il comune: "Nei prossimi giorni la situazione sarà difficile, non sarà garantita l'acqua nelle solite fasce orarie"

Continuano le criticità legate alla carenza di acqua ad Arnasco.

A causa di problemi delle autobotti che riforniscono l'acqua nel comune dell'entroterra ingauno, ieri si è verificato un minor approvigionamento idrico e quindi sono state riscontrate interruzioni del servizio.

"Siamo al lavoro per ripristinare la situazione e per cercare di garantire acqua questa sera - ha detto ieri il comune - Nei prossimi giorni la situazione sarà molto difficile e pertanto non potrà essere garantita l'acqua neanche nelle fasce orarie solite".

"Si raccomanda quindi di utilizzare l'acqua esclusivamente per fini domestici solo per lo stretto necessario e di evitare qualsiasi spreco" continuano dall'amministrazione.

Lo scorso 17 luglio era stato svolto un incontro con la popolazione nel quale oltre ad essere state illustrate le novità riguardanti la futura creazione di una condotta da Albenga fino ad Arnasco attraversando Cisano sul Neva (sarà comunque nel frattempo realizzata una linea provvisoria), è stato presentato il Comitato Acqua e Terra, creato per supportare le azioni dell'amministrazione comunale.