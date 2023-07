Sviluppo economico: la Liguria proroga il termine dei bandi legati a economia circolare ed efficientamento energetico

"Regione Liguria concede più tempo a imprese e piccoli comuni liguri per presentare domanda ai bandi dedicati all'efficienza energetica e all'economia circolare". A dirlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, proponente della delibera approvata in giunta.

"Per non lasciare indietro nessuno e consentire a un maggior numero di richiedenti di partecipare ai bandi regionali, abbiamo deciso, anche in considerazione delle difficoltà che enti pubblici e imprese stanno riscontrando nel ricevere le certificazioni energetiche e alla concomitanza di altre misure in questo periodo estivo, di posticipare la scadenza di questi importanti strumenti attivati a luglio" spiega Benveduti.