Psr Liguria, Piana: “1,9 milioni di euro sui servizi per la popolazione rurale”

Via libera in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, alla disciplina delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento riferite alla misura 7.4 del PSR. “Le risorse EURI (European Union Recovery Instrument) attualmente disponibili per gli ‘Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale’ sono pari a oltre 1,9 milioni di euro – spiega il vice presidente Alessandro Piana – con aiuto pari al totale della spesa ammissibile sostenuta. Per garantire una più ampia accessibilità il costo totale del singolo investimento non può superare i 500mila euro. Beneficiari sono i Comuni e altri Enti pubblici. Il bando finanzia esclusivamente investimenti destinati alla diffusione, a favore della popolazione locale, delle tecnologie informatiche favorendo l’accesso ai servizi disponibili in rete quali ad esempio la Didattica a Distanza (DAD), lo smart working, il telelavoro, la telemedicina, andando incontro alle esigenze di cittadini ed amministratori che sempre più ne fanno richiesta.