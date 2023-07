Ferrania, alla Casa del Fattore in scena l’opera/film “Madama Butterfly”

Sabato 29 luglio, nell'ambito della 13ª stagione estiva di “Cengio in Lirica”, appuntamento a Ferrania con la messa in scena dell’opera/film “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, opera in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa.

L'evento è in programma alle 20.30 presso la Casa del Fattore (in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al teatro "Chebello" di Cairo Montenotte).

La regia di Mauro Pagano offre un suggestivo allestimento per la tragica storia d’amore di Cio Cio San nella Yokohama del 1945, nel pieno dell'occupazione delle forze militari statunitensi.

Una cornice di fascino, contraddistinta dalla casa di carta di Madama Butterfly, dalla scenografia botanica di ispirazione nipponica, dai rievocatori (Ggarg, Banda Bassotti e Tracce di Storia) con mezzi militari dell’epoca, ma anche da comparse e coristi orientali, per il dramma della giovanissima geisha prima sedotta e poi abbandonata dal tenente americano Pinkerton e infine suicida.

La formula dell’opera-film, collaudata con successo nelle ultime edizioni dall’associazione “Cengio in Lirica aps” organizzatrice dell’evento, arricchirà la messinscena di filmati preregistrati e proiettati su un maxischermo raccontando con immagini mute ciò che i protagonisti vanno cantando in scena. I sopratitoli a scorrimento favoriranno la comprensione del libretto nell'ottica di un'opera lirica davvero per tutti, all'insegna del dialogo tra il linguaggio tradizionale del teatro lirico e quello contemporaneo del cinema.

Personaggi e interpreti :

Madama Butterfly / Cio Cio-san - Oksana Lee

B. F. Pinkerton - Vladimir Reutov

Suzuki - Sakurai Mayuko

Sharpless - Veio Torcigliani

Goro - Chao Liang

Lo zio Bonzo - Chang Sun

Il Principe Yamadori - Feng Tang

Kate Pinkerton - Engla Pascale

Il commissario imperiale - Ma Zhaosen

Dolore - Letizia Parodi

Cio Cio-san bambina - Chen Jiaxi (attrice)

Maitresse e madre di Cio Cio-san - Daisy Yeow (attrice)

Coro Orientale - Bai Huirong, Kaiyu Guo, Zhang Mingxuan, Jiyoung Seo (Cover Cio Cio-san), Chen Feixue, Zhang Kaiyi, Chongwen Xing, Lian Ya Pei (Cover Suzuki), Liu Hongxi, Yan Hao, Tian Chunyu, Xie Yu, Ren Weiguo, Dai Wen Zhe, Han Xing - Responsabile del coro - Bai Huirong

Coro Lirico “Monteverdi” Di Cosseria – Direttore M° Giuseppe Tardito

Corale “Amici Dell’accademia F. De Giardini” Di Ovada - Direttore M° Franco Giacosa

Orchestra delle Terre Verdiane

Maestro Direttore e concertatore - M° Franco Giacosa

Regia - Mauro Pagano