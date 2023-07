Cisano sul Neva, “Ginez e il bulbo della ventola” e il quartetto “Voilà” protagonisti a “Musica in piazza 2023”

Sarà “Ginez e il bulbo della ventola”, martedì 1 agosto, a dare il via, alle ore 20.30, agli ormai classici appuntamenti del martedì e del giovedì, con la rassegna “Musica in piazza 2023”, giunta alla 4° edizione, voluta fortemente dall’amministrazione comunale Niero che ha investito importanti risorse in questi anni per rivitalizzare, valorizzare e far conoscere il borgo medioevale, situato alla confluenza delle due vallate Neva e Pennavaire.

Un “format” vincente che ha contribuito non solo a rendere piazza Gollo un punto di riferimento per chi vuole abbinare la buona cucina offerta dai tre bar ristorante affacciati sulla piazza, Sport, Neva e Cadana, alla buona musica ma che ha dato visibilità alle tante band locali che, ogni anno, partecipano con entusiasmo alla rassegna.

“Ginez e il Bulbo della ventola…”, già ospiti della rassegna, quest’anno, proporranno parecchi brani tratti dal nuovo album “Sambuca Sunrise”, uscito a fine marzo e disponibile su Spotify. Giovedì 3 agosto, il quartetto “Voilà”, formato da Mirko Schiappapietre (piano e tastiere), Maurizio Maglio (basso elettrico), Mauro Vero (chitarra e voce) e Maurizio Boiocchi (batteria) proporrà i brani dei cantautori più amati da Renato Zero a Franco Battiato, da Samuele Bersani a Fabio Concato fino a Toquihno.

Martedì 8 agosto torna “Projecto Kajallé”, nato dalla voglia perenne di viaggiare proporrà un repertorio con brani che spaziano dalle sonorità percussive brasiliane alla poesia desolata della pampa argentina e giovedì 10 agosto, i “Groove Machine”, quintetto per la prima volta a Cisano che propone musica da intrattenimento e disco dance anni ‘70, ‘80 e ‘90. Venerdì 11 agosto sarà recuperata la serata rinviata per meteo avverso . Ad esibirsi “Noi due in Musica”, Gianluca Romanini al sax e Lisa Boggiani alla voce proporranno un repertorio che varia dal blues al jazz, a pezzi internazionali di musica italiana, dagli anni ‘80 ad oggi.

Martedì 15 agosto, un’altra novità per “Musica in piazza”. Protagonisti di una delle serate più “calienti” dell’anno saranno i “Circle Blues band” che spazieranno dai più grandi successi dei più amati cantautori italiani da Ivano Fossati a Fabrizio De Andrè fino a Paolo Conti. Giovedì 17 agosto tornano gli “Aqustic Duo” con il loro repertorio che attinge al famoso cantautorato italiano da Lucio Dalla a Francesco De Gregori, da Ivan Graziani a Ligabue a Bennato, ai più famosi artisti internazionali da Sting a Nutini, a Collins.

Martedì 22 si riaccendono i riflettori sui “Tre Gotti” già protagonisti della serata del 4 luglio. Chiudono la rassegna altre tre novità dell’edizione 2023 di “Musica in Piazza”: giovedì 24, gli “Esapop”; martedì 29, i “D.R.I.M. Country Band” preceduti dall’esibizione della scuola di ballo di Imperia “Old Wild West” e giovedì 31, i giovanissimi e talentuosi “Swingin’ Serenade”.