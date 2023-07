Il beachwear perfetto per il mare? Il costume intero nero

Perfetto sotto il sole, meglio ancora sotto le stelle! Stiamo parlando del costume intero nero. Un pezzo intramontabile portato da oltre un secolo, non senza creare scalpore al suo debutto sulle spiagge.

Oggi, declinato in tantissime versioni, riesce ad esaltare qualsiasi forma attraverso generosi décolleté o modelli super sgambati che beh, sicuramente sono molto apprezzati dal genere maschile. Lo abbiamo tutte e anche se spesso gli preferiamo i bikini, alla fine arriva sempre il giorno in cui metterlo. Se pensate sia troppo sobrio, triste o semplice, vi sbagliate di grosso. Il nero è sempre il nero. Duttile e versatile, diventa sensuale e femminile soprattutto quando finisce nella borsa mare, perché si sa che in spiaggia si tende a (s)vestirsi colorate perciò attira ancora di più l’attenzione.

"L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare", diceva Coco Chanel. Idea che certo vale per il costume da bagno, che in estate diventa ossessione pura. Pochi metri di tessuto, quelli giusti per contenere i nostri corpi, vero protagonista delle vacanze al mare, deve avere in sé un dono naturale: farci sentire bellissime quando lo indossiamo, a nostro agio, libere.

E nonostante le collezioni 2023 si vestano di colori e fantasie, la tinta unita scura sembra essere un porto sicuro (per stare in tema) per le donne di tutte le età.

Il nero, paradossalmente, è una tela bianca su cui ci si può letteralmente sbizzarrire. Sexy e sofisticato o sportivo e minimal, da indossare anche dopo aver lasciato il bagnasciuga come body e, perché no, con tanti gioielli etnici, il costume intero nero è un passepartout che funziona da mattina a sera, anzi a notte.

Per una mise fresca e chic potete abbinarlo con jeans, pantaloni in lino e un paio di sandali o una gonna, meglio ancora se di paillettes.