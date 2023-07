Avete preparato il beauty per le vacanze?

Cari Lettori, siete in partenza per le vacanze o siete tra coloro che in questo periodo sono lavorativamente ancora più sotto pressione? In entrambe i casi vi vorrei dare alcuni suggerimenti, a salvaguardia del vostro sorriso…

Se siete fra quelli “in partenza” ecco un paio di consigli per la preparazione del “beauty case”:

1. Se siete utilizzatori di spazzolino elettrico e il vostro soggiorno sarà di pochi giorni potete portarvi appresso solo lo spazzolino (senza la base di ricarica) perché gli apparecchi moderni hanno una autonomia che arriva anche ad una settimana. Alcuni spazzolini sono anche dotati di custodia da viaggio con ricarica incorporata, cercatela all’interno della confezione che avete messo in ripostiglio…

2. Se vi spostate in moto (o magari in bici…) potreste avere spazi decisamente risicati; in questo caso porterete con voi lo spazzolino manuale… ma ricordate ancora come va utilizzato? Per rinfrescarvi la memoria potete rileggere il mio articolo “Come lavarsi correttamente i denti” all’interno del mio sito internet www.attiliovenerucci.it

3. Non dimenticate il filo interdentale: il dente ha 5 “facce” e lo spazzolino ne raggiunge 3, le altre, se non usate il filo, rimangono sporche e quindi più soggette a creare carie, gengive gonfie e alito “agghiacciante come una fognatura di Calcutta” (come diceva Fantozzi…)!

4. Come sapete non promuovo nessuna marca specifica di dentifricio, scegliete in base al vostro gusto; unica cosa a cui fare attenzione (leggete le scritte in caratteri microscopici sul tubetto) è che abbia una quantità di fluoro (potrebbe esserci scritto “fluoruri…”) di almeno 1450 PPM (parti per milione).

Se fate invece parte di coloro che in questi periodi lavorano vi invito a ricavarvi, almeno alla sera, 5 minuti per prendervi cura del vostro sorriso; ridurrete le possibilità di avere disturbi nel momento in cui “non ne avete proprio bisogno” e sarete pronti per quando toccherà a voi prendervi il meritato riposo!

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova