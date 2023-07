Sampdoria, La Gumina in gol nel test con l'Alessandria: al "Moccagatta" finisce 1-0

Da un'amichevole fissata al 30 di luglio nel caldo di Alessandria difficilmente ci si può aspettare faville e così è stato anche stasera per la Sampdoria, di scena al "Moccagatta" contro i grigi locali, in occasione di un test vinto da Audero e compagni per 1-0.

In una serata calda e sotto gli occhi di circa 700 tifosi blucerchiati, la squadra di Pirlo prosegue nel suo percorso di crescita lasciando intravedere sprazzi dell'idea di calcio richiesta dal tecnico anche se, al netto della rosa in continua evoluzione tra arrivi e partenze, le gambe pesanti si fanno sentire (ed è giusto che sia così in questa fase della stagione).

Nel 4-3-3 di partenza scelto dall'ex mister di Juve e Fatih Karagumruk spazio ad Audero tra i pali, con Depaoli, Alex Ferrari, Murru e Giordano a formare la retroguardia. In mezzo al campo Yepes in cabina di regia con Malagrida e Verre ai suoi lati, davanti il tridente composto da Leris, La Gumina e Borini. A sbloccare il risultato, al minuto 26 del primo tempo, è stato La Gumina: l'attaccante palermitano ha finalizzato al meglio una verticalizzazione manovrata della compagine doriana.

Nella ripresa la girandola di cambi a partire dall'avvicendamento Ravaglia-Audero tra i pali e con tanti giovani in campo. Subito Stoppa vicino al raddoppio poi poco altro da segnalare. Il commento di fine partita è affidato al match winner, Nino La Gumina: "Per un attaccante e sempre bello fare gol, ma io penso solamente a fare bene per la squadra - ha dichiarato - Se la sensazione è che l'affinità in campo tra di noi stia migliorando? Sì, partita dopo partita penso che troveremo le combinazioni richieste dal mister. Il suo gioco è molto offensivo, mi piace"