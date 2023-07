Bloccati sugli scogli di Capo Noli, tre stranieri recuperati con l'elisoccorso (FOTO e VIDEO)

Macchina dei soccorsi mobilitata a Capo Noli nel pomeriggio odierno, dove tre persone di nazionalità straniera sono rimaste bloccate sulla scogliera al di sotto della via Aurelia, praticamente in corrispondenza della galleria.

La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata intorno alle 17.30 ed è immediatamente stata presa in carico dai soccorritori, coordinati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera-Capitaneria di porto di Savona, con l'intervento anche di Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Croce Bianca spotornese e automedica.

Si trattava di un uomo e due bambine di 6 e 12 anni che, dopo aver raggiunto un punto particolarmente insidioso, a causa della risacca non riuscivano più a tornare alla vicina spiaggia di Noli, né cercando di raggiungere la strada né via mare.

Trattandosi di una zona davvero impervia, molto complicate sono risultate le manovre per raggiungere i tre. I soccorritori hanno così deciso di mobilitare l'elisoccorso Drago partito da Genova che ha verricellato un sommozzatore calandolo per una trentina di metri fino a raggiungerli.

L'uomo aveva riportato una ferita a una gamba ma, appurata la non eccessiva urgenza del trauma, si è optato per imbarcare prima le bimbe, sempre via verricello, e dopo di recuperare anche l'uomo. Tutti e tre i turisti sono stati trasportati al Santa Corona.

In corrispondenza della galleria traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia regolato dalla polizia locale di Noli.