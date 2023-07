Fiamme dal cofano, paura per un'automobile lungo la A6 tra Savona e Altare

Momenti di apprensione nel pomeriggio odierno (lunedì 31 luglio, ndr) intorno alle 16.20 sulla A6 al chilometro 118+500 tra il Bivio A6/A10 Savona e Altare, in direzione Torino. Improvvisamente dal cofano di un'auto si sono infatti sviluppate, per cause non ben chiarite, alcune fiamme.

Immediatamente la persona alla guida del mezzo si è reso conto del pericolo e così ha accostato fermandosi e uscendo dall'abitacolo, avvertendo quindi il 112 che ha mobilitato i Vigili del fuoco, i militi della Croce Oro Mare e la Polstrada.

Quest'ultima ha regolato il traffico, per il quale si sono registrati oltre 2 km di code smaltite poi intorno alle 18.30, mentre i Vigili del fuoco hanno domato il rogo. Dopodiché il personale operativo del gestore e gli addetti incaricati hanno provveduto a rimuovere il mezzo.

Dopo un primo controllo dei sanitari, invece, la persona che si trovava nell'auto non ha avuto necessità del ricovero ospedaliero.