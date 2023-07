Il mare mosso rinvia le operazioni di spostamento della carcassa del capodoglio a Varazze

Le condizioni meteo marine stanno rendendo complesse le operazioni di rimozione del capodoglio di 12 metri che da ieri si trova spiaggiato sulla scogliera in località Piani di Invrea a Varazze.

Il tavolo tecnico svoltosi nella mattinata odierna (31 luglio, ndr), al quale avevano preso parte rappresentanti di Regione Liguria, comune di Varazze, provincia di Savona, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Asl2 Liguria, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, Prefettura Savona e Direzione Marittima della Liguria, aveva optato per procedere traghettando la carcassa in una zona sicura a Savona, passando a largo della costa, per procedere poi allo smaltimento.

Nel pomeriggio le condizioni del mare hanno però reso impossibile, almeno per il momento, praticare questa soluzione, vista la dimensione dell’animale e la zona impervia dove si è verificato lo spiaggiamento.

Nelle prossime ore si svolgeranno altri sopralluoghi sulla scogliera per monitorare lo stato di conservazione dell’animale e la situazione meteo, in modo da individuare la soluzione più idonea allo smaltimento tramite società specializzate operanti in campo marittimo e nel trattamento dei rifiuti (come giuridicamente è considerata la carcassa della balena in questione).

“Siamo in costante contatto con il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici per trovare le modalità più adatte a risolvere la vicenda - spiega il vice presidente di Regione Liguria e assessore con delega ad Agricoltura, allevamento e pesca Alessandro Piana - Teniamo monitorata la situazione e rimaniamo a disposizione del Comune e di tutti gli altri enti coinvolti per collaborare ad una rapida soluzione. Raccomandiamo a tutti di rispettare le ordinanze sindacali che regolano l’accesso all’area dove si trova il cetaceo, a tutela della sicurezza e della salute di tutti”.