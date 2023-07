Coltivare CBD? Non solo business, ma anche etica, impatto sociale e ambientale

La coltivazione del CBD, negli anni recenti, pone al centro la sostenibilità e la responsabilità sociale che interessa anche questo settore, merito anche dei consumatori che riconoscono una crescente consapevolezza e importanza sull’etica e sull’impatto ambientale delle aziende produttrici di CBD. Questo trend riflette una tendenza più ampia in molti settori, in cui i consumatori sono sempre più attenti all’origine dei prodotti che acquistano e al modo in cui vengono prodotti, per procedere verso un consumo consapevole e responsabile.

CBD: tra etica e sostenibilità

In quest’ottica, le aziende che dimostrano di essere in linea con questi valori, come Enecta con i suoi dieci anni dedicati alla produzione di CBD , cercano di attirare una clientela sempre più attenta alle questioni etiche e ambientali, adottando diverse azioni di responsabilità sociale per dimostrare il loro impegno verso l’etica, l’ambiente e il benessere della società.

Pertanto, le aziende che coltivano e vendono CBD, a cui non interessa solo fare business, si fanno paladine della coltivazione sostenibile, ricorrendo a pratiche agricole sostenibili (agricoltura biologica, uso responsabile delle risorse idriche, gestione responsabile dei suoli, protezione della biodiversità) nella coltivazione della pianta di cannabis da cui viene estratto il CBD e verso cui i consumatori sono interessati.

Per quanto riguarda l’estrazione del CBD, le aziende ricorrono a metodi di estrazione ecologici e sostenibili (estrazione a freddo o uso di solventi non dannosi), riducendo l’uso di sostanze chimiche dannose, il consumo energetico e l’impatto ambientale.

Le aziende ecosostenibili, inoltre, stanno cercando di ridurre l’impatto ambientale dei loro prodotti attraverso l’uso di imballaggi eco-friendly realizzati con materiali riciclabili o biodegradabili, prestando attenzione anche alla riduzione degli sprechi di materiale e limitando l’uso della plastica.

Un notevole vantaggio competitivo è dato anche dalla trasparenza delle aziende che producono CBD: garantire la tracciabilità della catena di approvvigionamento, mostrando dove e come è stata coltivata la pianta di cannabis, come è stata estratta e prodotta la sostanza, è fondamentale per fornire informazioni chiare e complete sui propri prodotti, così da aiutare i consumatori a scegliere solo prodotti sicuri ed etici.

Allo stesso modo, le aziende devono garantire un rigoroso controllo di qualità dei prodotti e sottoporli a test di laboratorio per garantire la sicurezza e la purezza del CBD e per ottenere le certificazioni che attestino le loro pratiche sostenibili e il rispetto di standard etici. A questo si aggiunge il rispetto della legislazione, poiché le aziende devono assicurarsi di rispettare tutte le leggi e i regolamenti riguardanti la produzione e la commercializzazione del CBD, fra cui la conformità con le leggi sulla cannabis e il rispetto delle normative riguardanti i livelli di THC consentiti nei prodotti.

Le aziende che producono e commercializzano CBD possono intraprendere molte altre azioni di responsabilità sociale che attestino il loro impegno etico, fra cui si annoverano:

coinvolgere le comunità locali che sostengono cause sociali (lotta contro l’ingiustizia razziale, sostegno a iniziative di sostenibilità);

investire in programmi di educazione e consapevolezza sul CBD e sulla cannabis in generale, per combattere la disinformazione e promuovere l’utilizzo responsabile del CBD;

collaborare con organizzazioni o associazioni che si occupano di tematiche legate alla salute, al benessere, all’ambiente o alla sostenibilità;

sostenere la ricerca scientifica sul CBD e sui suoi possibili benefici per la salute e applicazioni terapeutiche, collaborando con istituti di ricerca e ospedali;

creare programmi di assistenza e sconti per pazienti che utilizzano il CBD per scopi terapeutici;

offrire programmi di riciclaggio per i prodotti a base di CBD e promuovere il corretto smaltimento dei rifiuti.

Coltivazione di CBD: l’impatto etico nel mondo

L’impatto etico della coltivazione di CBD nel mondo varia a seconda delle pratiche adottate dagli agricoltori, delle leggi e regolamenti locali e delle condizioni socio-economiche delle regioni coinvolte nella produzione. In molte regioni, infatti, la coltivazione di cannabis e del CBD è ancora soggetta a restrizioni legali, per questo l’adesione alle leggi locali e internazionali è un aspetto cruciale dell’impatto etico della produzione di CBD. Pertanto, le aziende etiche si impegnano a rispettare le normative e promuovere la regolamentazione responsabile dell’industria.

Alcuni degli aspetti etici più rilevanti, promossi dalle aziende che coltivano la cannabis in modo sostenibile, includono il rispetto dell’ambiente, dal momento che l’agricoltura di CBD può avere un impatto ambientale significativo se non viene gestita in modo sostenibile. Le pratiche agricole intensive, l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, infatti, possono causare inquinamento e degradazione del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità.

Un altro aspetto è quello di garantire i diritti dei lavoratori agricoli coinvolti nella produzione di CBD (condizioni di lavoro sicure, salari equi, rispetto dei diritti umani), in linea con la mission etica.

Inoltre, l’accesso ai prodotti a base di CBD può essere limitato da diverse variabili, tra cui il prezzo e la disponibilità: le aziende etiche devono assicurare l’accessibilità ai loro prodotti e lavorare per garantire che il CBD sia disponibile in modo equo e inclusivo per tutte le persone che ne possano trarre beneficio.