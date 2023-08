Se per la prima volta e ci troviamo a prenotare auto a noleggio sicuramente vogliamo informarci bene per capire se ci sono anche delle ottime proposte a livello economico all'interno della nostra città, visto che parliamo di aziende che ci metteranno a disposizione tutta una serie di veicoli dai quali scegliere che hanno ovviamente caratteristiche diverse sia dal punto di vista del motore che della cilindrata così come dall'aspetto estetico.

Tutta questa vasta scelta ci consentirà di poter scegliere l'auto da noleggiare che sia più affine alle nostre esigenze di quel momento perché magari ci ritroviamo per la prima volta in queste situazioni semplicemente perché siamo in un contesto dove non possiamo avere la nostra macchina

Di conseguenza nel momento in cui dobbiamo andare a noleggiare una macchina dobbiamo pensare che tipo di veicolo ci serve, ma soprattutto dobbiamo avere dei requisiti delle credenziali che ci consentiranno di ottenere questa macchina appunto in questa formula.

Di sicuro questa formula per noi può essere un'ottima soluzione semplicemente perché ci consente di avere più autonomia nello spostamento, tenendo presente che la maggior parte delle aziende che ci daranno una macchina a noleggio avranno bisogno della carta di credito.

Questa è una cosa che dobbiamo considerare: ed ecco perché se pensiamo che può essere un servizio che utilizzeremo anche in futuro è bene che da questo punto di vista siamo preparati nel senso che non ci basterà avere la classica carta prepagata, visto che non viene accettata come forma di garanzia, ma avremo bisogno proprio della carta di credito che servirà all'azienda per tutelarsi nel caso in cui non dovessimo pagare le rate di noleggio a breve e a lungo termine o nel caso in cui facciamo dei danni.

Ricordiamo che inoltre questa carta dovrà avere l’intestazione e anche il nome di chi noleggia l'auto.

Requisiti principali che servono per noleggiare una macchina

Diciamo che se vogliamo noleggiare una macchina dobbiamo avere dei requisiti di base, partendo dal fatto che dobbiamo avere la patente ed essere maggiorenni: questa è la cosa più scontata anche se in alcuni casi non basterà avere 18 anni perché sarà molto importante averne 21 perché è come se fosse una sorta di cuscinetto che andrà a rassicurare le aziende perché si renderà conto che abbiamo una certa esperienza alla guida.

Alcune aziende di noleggio infatti in alcuni casi, perché non è una cosa che vale sempre e quindi dobbiamo chiederlo prima, potrebbero fare dei prezzi più alti a quelle persone che hanno meno di 25 anni, appunto perché hanno poca esperienza.

Ma la stessa cosa potrebbe valere per un discorso di anzianità nel senso che chi ha più di 65 di 70 anni potrebbe dover essere costretto a pagare di più.

Altra cosa da sapere, e che dobbiamo andare a specificare chi guiderà quel ‘auto nel momento in cui stiamo viaggiando in gruppo perché può succedere che siamo con altri amici e sappiamo già che ci alterneremo alla guida, oppure no, ma è una cosa che dobbiamo specificare, tenendo presente che in alcuni casi esistono dei servizi che ci consentono di prendere quella macchina a noleggio in un punto della città, per poi restituirla in un'altra agenzia correlata.