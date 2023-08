Soprattutto prima di arrivare nei mesi estivi ma non solo molte persone prendono delle informazioni leggendo articoli come questo o andando direttamente a parlare con le imprese sulla vendita pergotenda, però prima di approcciarsi con più fermezza e decisione vorrebbero avere delle informazioni in più per muoversi con maggiore consapevolezza.

Le pergotende sono delle strutture composte da montante e traverse che possono essere in legno o alluminio e possono essere fissate sul pavimento oppure a parete e avranno poi un telo portante che verrà montato sulla struttura fissata a parete o a propriamente questo telo può essere in tessuto o in pvc e fungere da copertura.

Molte persone confondono le pergotende con le tende da sole, e la realtà è che quello che hanno in comune è l'obiettivo di delimitare uno spazio esterno per proteggerci dagli agenti atmosferici caldo e pioggia inclusi, per farcelo godere tutto l'anno,

Però poi sono diverse perché le pergotende offrono una protezione più completa perché sono chiusi su tutti i lati mentre le tende da sole sono aperte lateralmente, e forniscono un'ombra solo dall'alto.

Naturalmente sono tanti i modelli presenti sul mercato, e quindi avere delle informazioni ci serve per fare una prima scrematura e mettere da parte quelli che non ci sembrano interessanti rispetto alle esigenze e ai bisogni che abbiamo, e soprattutto rispetto anche alla struttura logistica di casa nostra e dello spazio esterno che vogliamo coprire, e vogliamo renderlo utilizzabile tutto l'anno.

Ad esempio ci sono persone che potrebbero voler optare per delle pergotende da un design molto elegante che hanno dei cassetti in alluminio e profili decorativi, e fanno questa scelta semplicemente perché vedono la pergotenda anche come un oggetto e uno strumento per migliorare la parte estetica della casa in generale.

O ancora ci sono persone che propendono per quelle auto avvolgenti che hanno una tela arrotolata in un cassonetto e sono azionabili mediante un motore per srotolamento, avvolgimento e sono molto pratiche e funzionali.

Tra quelle più conosciute non possiamo non menzionare quelle a caduta che hanno un telo che scende liberamente creando una tenda e creano una zona di privacy, ma lasciando passare aria e luce.

Sono molti i modelli che potremo scegliere quando decidiamo di acquistare una pergotenda

Altre pergotende molto conosciute e molto famose sono quelle bioclimatiche che garantiscono il massimo comfort semplicemente, perché in base all'esposizione solare le possiamo orientare con sensori e automatismi.

Non tutti abbiamo bisogno della stessa pergotenda e intanto dobbiamo stanziare un budget perché senza quello non andiamo da nessuna parte, e facciamo solo più confusione.

Tutto dipenderà non solo dal budget che abbiamo a disposizione e che dobbiamo comunicare alle persone che lavorano all'interno di quelle imprese dove andiamo a comprare questa pergotenda, ma dobbiamo valutare anche l'esposizione della zona da ombreggiare lo spazio disponibile.

Quindi dovremo spiegare a quegli esperti nel settore che utilizzo ne faremo e se vogliamo creare un'ombra per privacy o magari vogliamo creare dei divisori tra alcuni ambienti, oltre a poter volere anche una pergotenda molto interessante dal punto di vista estetico.