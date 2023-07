Finale ricorda Beppe Rosso: dall'1 al 15 agosto una mostra inedita a Finalborgo

Si appresta a ospitare una nuova mostra di grande valore artistico e fortemente legata al territorio l'oratorio De' Disciplinanti di Finalborgo, dove domani (1 agosto, ndr) verrà inaugurata la mostra personale dell'artista piemontese ma per anni legato al territorio finalese Beppe Rosso.

A un anno dalla sua morte, nello spazio espositivo all'interno del complesso monumentale di Santa Caterina sarà possibile apprezzare, fino al 15 agosto in orario pomeridiano (dalle 17.30 alle 19.30) la personale del pittore che dal 2000 visse fino alla sua scomparsa, nell'estate del 2022, proprio a Finale.

Per non dimenticare la sua opera, in questa occasione, viene promossa un’iniziativa per la formazione di un archivio dei principali lavori da lui realizzati affinché diventi traccia, impronta indelebile del suo passaggio nella nostra provincia.